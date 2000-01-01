Муниципалитеты к Нетаниягу: немедленно почините забор
Главы местных муниципалитетов в центре и на севере Израиля призвали премьер-министра Биньямина Нетаниягу обезопасить от угрозы граждан, живущих рядом с барьером безопасности на Западном берегу.
Таким образом они отреагировали на обнаружение в ограждении многочисленных дыр, передает Ynet.
В заявлении утверждается, что главы местных муниципалитетов обеспокоены серьезными нарушениями безопасности. И хотя возведение забора первоначально создавало некое спокойствие, то сейчас барьер утратил свои сдерживающие способности и возможность предотвратить террористические нападения.
"Мы призываем вас как премьер-министра и министра обороны действовать быстро, чтобы восстановить мир и безопасность в приграничных городах на Западном берегу", – сказано в заявлении.
Строительство забора началось в 2002 году во время волны террористических атак Второй интифады. Барьер был выполнен из бетона на одних участках, и из проволочных сооружений на других. Соответствующая конструкция проходит вдоль границы и охватывает Западный берег.