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Муниципалитеты к Нетаниягу: немедленно почините забор | Фото:21.10 17:32   MIGnews.com

Муниципалитеты к Нетаниягу: немедленно почините забор

Главы местных муниципалитетов в центре и на севере Израиля призвали премьер-министра Биньямина Нетаниягу обезопасить от угрозы граждан, живущих рядом с барьером безопасности на Западном берегу.

Таким образом они отреагировали на обнаружение в ограждении многочисленных дыр, передает Ynet.

В заявлении утверждается, что главы местных муниципалитетов обеспокоены серьезными нарушениями безопасности. И хотя возведение забора первоначально создавало некое спокойствие, то сейчас барьер утратил свои сдерживающие способности и возможность предотвратить террористические нападения.

"Мы призываем вас как премьер-министра и министра обороны действовать быстро, чтобы восстановить мир и безопасность в приграничных городах на Западном берегу", – сказано в заявлении.

Строительство забора началось в 2002 году во время волны террористических атак Второй интифады. Барьер был выполнен из бетона на одних участках, и из проволочных сооружений на других. Соответствующая конструкция проходит вдоль границы и охватывает Западный берег.


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