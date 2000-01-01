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Иран всколыхнуло мощное землетрясение | Фото:21.10 17:07   MIGnews.com

Иран всколыхнуло мощное землетрясение

В понедельник, 21 октября, Иран всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,6.

Об этом сообщает Mehr news, а по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), зафиксирована магнитуда 5,7.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 80 км на север от города Бандар-е-Ленге, и в 112 км к западу от Бандар Аббаса. Очаг залегал на глубине 10 км. Сведения о разрушениях и жертвах пока не поступали.

Что примечательно, Иран расположен в сейсмоопасной зоне, а мощные землетрясения уже случались на этой территории. Так, в 2003 году подземные толчки стали причиной разрушения древнего города Бам и гибели свыше 26 тысяч человек.


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