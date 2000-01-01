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Перемирие не работает: турки атаковали курдов в Сирии | Фото:21.10 16:07   MIGnews.com

Перемирие не работает: турки атаковали курдов в Сирии

В понедельник, 21 октября, турецкий беспилотник атаковал автомобиль Сирийский демократических сил в деревне Дебс, что в трех километрах от города Айн-Иса в провинции Ракка.

Такими данными поделился Сирийский правозащитный центр (SOHR).

Согласно информации организации, в результате атаки были убиты четверо курдов. Уточняется, что это первая операция подобного рода после того, как вступило в силу соглашение о прекращении огня. В связи с этим, в СДС обвиняют Анкару в нарушении договоренности.

Более того, 21 октября турецкие военные вошли в сирийские деревни Аш-Шукрия и Ян-Тамр, расположенные на границе к востоку от города Рас эль-Айн в сопровождении четырех танков.

Анкара начала наступление 9 октября на северо-востоке Сирии. Операция называется "Источник мира". После переговоров с США Турция согласилась приостановить наступление на севере Сирии на 120 часов (пять дней) для выхода курдских повстанцев из приграничных районов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что возобновит военную операцию в Сирии вечером 22 октября, если курды не покинут "зону безопасности".

Тем временем, в НАТО инициировали создание кризисного штаба по оценке турецкой операции в Сирии и заявили, что Анкара может не ожидать поддержки в наступлении на север Сирии.

20 октября курды начали выводить свои силы и эвакуировать гражданских из осажденного сирийского города в рамках соглашения о пятидневном прекращении огня и выводе сил из "безопасной зоны".

Тем временем, парламентская группа Германии опубликовал отчет, в котором наступление Турции в Сирии признается военной оккупацией.


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