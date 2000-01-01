Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Отчет: Турция оккупировала сирийские территории | Фото:21.10 10:49   MIGnews.com

Отчет: Турция оккупировала сирийские территории

Парламентская группа Германии опубликовал отчет, в котором признал наступление Турции в Сирии военной оккупацией. Как сообщает Deutsche Welle Turkish со ссылкой на немецкое агентство DPA, Турция считается оккупирующей державой в Сирии.

"Присутствие турецких сил в Африн и Азез, Аль-Бабе и Джараблусе в целом соответствует критериям военной оккупации, если рассматривать их с точки зрения международного права", - говорится в докладе.

Турция начала три военные операции в северной части Сирии за три года, последняя из которых началась 9 октября с целью подавления сирийских курдских сил (YPG) и была приостановлена ​​до вторника после заключения соглашения о пятидневном прекращении огня.

9-страничный доклад, подготовленный по инициативе левой немецкой партии, следует за майским докладом, в котором ставятся вопросы о законности военной операции Турции в 2018 году в удерживаемом курдами сирийском Африне.

"Не оценивать наступление и оккупацию Турции в Сирии как нарушение международного права, несмотря на все экспертные заключения и позицию всех партий, имеющих группу в парламенте Германии, - это скандал", - заявил депутат Левой партии Севим Дагделен.

Отчеты, подготовленные исследовательскими службами Бундестага Германии, направлены на информирование законодателей по вопросам, которые требуют предметной экспертизы, и не отражают взгляды парламента Германии.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:02
Израиль отправит на Олимпиаду рекордное число спортсменов
11:40
Иран осудил действия Турции в Сирии
11:28
Ганц: Нетаниягу, выборы закончились 17 сентября
11:14
Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО
10:48
Либерман: Биби 23 года был главным коллаборационистом 
10:33
Грабежи и поджоги: ночью в протестах в Чили погибли люди
10:08
Турецкие боевики угрожают "обезглавливать" курдов - видео
09:31
Китай: любого, кто захочет отделиться - сотрем в порошок
09:07
В Египте нашли древние саркофаги жрецов и жриц
08:43
Партии Ливана ответили на ультиматум премьер-министра
07:52
Араб напал на работника городского совета в кафе Израиля
07:22
Курдский чиновник призвал Израиль вмешаться
07:02
Протесты в Гонконге: разгон попал на видео
06:24
Ученые придумали, как сделать людей невидимыми  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus