21.10 10:49 MIGnews.com

Отчет: Турция оккупировала сирийские территории

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Парламентская группа Германии опубликовал отчет, в котором признал наступление Турции в Сирии военной оккупацией. Как сообщает Deutsche Welle Turkish со ссылкой на немецкое агентство DPA, Турция считается оккупирующей державой в Сирии."Присутствие турецких сил в Африн и Азез, Аль-Бабе и Джараблусе в целом соответствует критериям военной оккупации, если рассматривать их с точки зрения международного права", - говорится в докладе.Турция начала три военные операции в северной части Сирии за три года, последняя из которых началась 9 октября с целью подавления сирийских курдских сил (YPG) и была приостановлена ​​до вторника после заключения соглашения о пятидневном прекращении огня.9-страничный доклад, подготовленный по инициативе левой немецкой партии, следует за майским докладом, в котором ставятся вопросы о законности военной операции Турции в 2018 году в удерживаемом курдами сирийском Африне."Не оценивать наступление и оккупацию Турции в Сирии как нарушение международного права, несмотря на все экспертные заключения и позицию всех партий, имеющих группу в парламенте Германии, - это скандал", - заявил депутат Левой партии Севим Дагделен.Отчеты, подготовленные исследовательскими службами Бундестага Германии, направлены на информирование законодателей по вопросам, которые требуют предметной экспертизы, и не отражают взгляды парламента Германии.