Грабежи и поджоги: ночью в протестах в Чили погибли люди
В Сантьяго, Чили, и других курпных городах продолжаются протесты против неравенства в доходах уже вторую ночь. Они сопровождаются грабежами и поджогами.
Официальные лица в регионе Сантьяго сообщили, что три человека погибли в результате поджога и грабежей в двух супермаркетах Walmar. По словам властей, еще пять человек были найдены мертвыми в подвале сгоревшего склада, которые не были сотрудниками.
В связи с этим, по крайней мере, две авиакомпании отменили или перенесли рейсы в столицу 1400 пассажиров в воскресенье и понедельник.
Заявление президента Себастьяна Пинеры о том, что он приостановит повышение тарифов на метро не остановило протестную ярость людей. "Я смиренно прислушивался к голосу своих соотечественников, и я не буду бояться продолжать слушать этот голос." - сказал он. "Так строятся демократии". Пинера встретится с главами Верховного суда и Конгресса, чтобы обсудить пути преодоления кризиса.
Участники беспорядков поджигали супермаркеты и строили баррикады в течение ночи, даже после объявления комендантского часа с 22:00 до 7:00. Это самые крупные и разрушительные протесты за последние десятилетия в Чили - было повреждено более 70 станций метро, подожжены автобусы и разграблены магазины. Власти объявили чрезвычайное положение, сначала в Сантьяго, а теперь и в шести других городах, разместив 9000 солдат на улицах страны.