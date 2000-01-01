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Грабежи и поджоги: ночью в протестах в Чили погибли люди | Фото:21.10 10:33   MIGnews.com

Грабежи и поджоги: ночью в протестах в Чили погибли люди

В Сантьяго, Чили, и других курпных городах продолжаются протесты против неравенства в доходах уже вторую ночь. Они сопровождаются грабежами и поджогами.

Официальные лица в регионе Сантьяго сообщили, что три человека погибли в результате поджога и грабежей в двух супермаркетах Walmar. По словам властей, еще пять человек были найдены мертвыми в подвале сгоревшего склада, которые не были сотрудниками.

В связи с этим, по крайней мере, две авиакомпании отменили или перенесли рейсы в столицу 1400 пассажиров в воскресенье и понедельник.

Заявление президента Себастьяна Пинеры о том, что он приостановит повышение тарифов на метро не остановило протестную ярость людей. "Я смиренно прислушивался к голосу своих соотечественников, и я не буду бояться продолжать слушать этот голос." - сказал он. "Так строятся демократии". Пинера встретится с главами Верховного суда и Конгресса, чтобы обсудить пути преодоления кризиса.

Участники беспорядков поджигали супермаркеты и строили баррикады в течение ночи, даже после объявления комендантского часа с 22:00 до 7:00. Это самые крупные и разрушительные протесты за последние десятилетия в Чили - было повреждено более 70 станций метро, ​​подожжены автобусы и разграблены магазины. Власти объявили чрезвычайное положение, сначала в Сантьяго, а теперь и в шести других городах, разместив 9000 солдат на улицах страны.


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