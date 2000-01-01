21.09 21:32 MIGnews.com
Первые пострадавшие на Октоберфесте появились через 10 минут
В Мюнхене открыли традиционный Октоберфест и уже через десять минут после начала празднования появились и первые пострадавшие.
Девушка из Великобритании попала в руки к врачам спустя 10 минут после начала фестиваля с алкогольным отравлением. Как оказалось, пациентка употребила слишком много джина перед праздником.
Спустя 11 минут к врачам поступила официантка, которой травмировали лицо пивным бокалом.
В течение первого часа скорая помощь приняла более 60 пациентов.
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