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Первые пострадавшие на Октоберфесте появились через 10 минут 21.09 21:32   MIGnews.com

Первые пострадавшие на Октоберфесте появились через 10 минут

В Мюнхене открыли традиционный Октоберфест и уже через десять минут после начала празднования появились и первые пострадавшие.

Девушка из Великобритании попала в руки к врачам спустя 10 минут после начала фестиваля с алкогольным отравлением. Как оказалось, пациентка употребила слишком много джина перед праздником.

Спустя 11 минут к врачам поступила официантка, которой травмировали лицо пивным бокалом.

В течение первого часа скорая помощь приняла более 60 пациентов.


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