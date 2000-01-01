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В Стамбуле взорвался химзавод 21.09 20:45   MIGnews.com

В Стамбуле взорвался химзавод

В Турции произошел взрыв на химическом заводе. Инцидент произошел в Стамбуле.

Взрыв прогремел вечером 19 сентября, в результате происшествия пострадали два спасателя и несколько работников предприятия.

Точного числа пострадавших все еще не назвали.

По предварительной информации, на химзаводе сначала начался пожар. Он повлек взрыв одного из металлических баков. Конструкция взлетела вверх, а затем упала вблизи очевидцев пожара.


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