21.09 20:45 MIGnews.com
В Стамбуле взорвался химзавод
В Турции произошел взрыв на химическом заводе. Инцидент произошел в Стамбуле.
Взрыв прогремел вечером 19 сентября, в результате происшествия пострадали два спасателя и несколько работников предприятия.
Точного числа пострадавших все еще не назвали.
По предварительной информации, на химзаводе сначала начался пожар. Он повлек взрыв одного из металлических баков. Конструкция взлетела вверх, а затем упала вблизи очевидцев пожара.
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