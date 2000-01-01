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Известный британский певец Тони Милсс скончался от рака 21.09 18:52   MIGnews.com

Известный британский певец Тони Милсс скончался от рака

Вокалист групп Shy и TNT Тони Милсс скончался от рака.

Известного британца не стало 18 сентября.

О смерти музыканта сообщила в Facebook его жена Линда.

"С разбитым сердцем я объявляю о смерти моего любимого мужа и лучшего друга Тони Миллса. В апреле этого года у него диагностировали рак поджелудочной железы в терминальной стадии. Он прожил свою жизнь на полную катушку, пока не сделал последний вдох у меня на руках. Он хотел жить, но не боялся смерти. Большинство узнает о его невероятном вкладе в мир музыки по его работе в качестве вокалиста групп Shy и TNT, а также в качестве сольного исполнителя и сессионного певца. Он оставит после себя наследие, которое просуществует на протяжении многих жизней", — написала супруга умершего в сети.

За свою карьеру Тони Милсс блистал на одной сцене с такими легендами, как Gary Moore, Bon Jovi, Magnum, Meatloaf, Twisted Sister, Manowar.


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