21.09 23:36 MIGnews.com

Американец утонул, делая предложение своей девушке

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В Танзании утонул мужчина после того, как сделал предложение своей девушке под водой. Стивен Вебер и Кенеша Антуан жили в деревянной хижине, которая была частично погружена в воду для наблюдения за океаном.На видео, опубликованном в сети, Вебер, родом из США, подплыл к подводному люку и поднял лист А4 с предложением. В записке говорилось: "Я не могу задержать дыхание так надолго, чтобы рассказать тебе, как сильно я люблю тебя. Но… я люблю в тебя, люблю больше каждый день!"Затем он перевернул записку: "Ты выйдешь за меня?"Затем он вытащил из кармана обручальное кольцо, и уплыл. Спустя какое-то время, невеста опубликовала сообщение о том, что он умер.Государственный департамент США также сообщил WBRZ, что в Танзании умер американский турист, но никаких других подробностей не сообщалось.Антуан позже написала: "Нет слов, достаточно подходящих, чтобы почтить прекрасную душу Стивена Вебера. Ты так и не поднялся из этих глубин, поэтому ты никогда не услышишь мой ответ: "Да! Да! Миллион раз, да, я выйду за тебя замуж! Нам никогда не получится начать и отпраздновать нашу жизнь вместе, так как лучший день нашей жизни превратился в худший, в самом жестоком повороте судьбы, который только можно представить."