21.09 13:40 MIGnews.com

Сирия захватила беспилотник со взрывчаткой возле Голан

More photos of the armed drone that was found by the SAA near Israeli-occupied Golan. pic.twitter.com/9w08tqLUqd — Within Syria (@WithinSyriaBlog) 21 сентября 2019 г.

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Государственное информационное агентство Сирии сообщает, что власти захватили и обезвредили беспилотник, оснащенный кассетными бомбами, недалеко от границы с Голанскими высотами. Дрон, по словам SANA, был перехвачен системой воздушной обороны Сирии в районе Хермон, в северной части Кунейтры.Согласно сообщению, беспилотник был сбит после того, как вошел в воздушное пространство Сирии с запада и пролетел над деревней Эрнех, к юго-западу от Дамаска. В ходе исследования беспилотного летательного аппарата были обнаружены кассетные бомбы и взрывчатые материалы, которые часто применяются для детонации и уничтожения беспилотника в случае захвата.Инцидент произошел через два дня после того, как другой беспилотник был уничтожен над пригородом Дамаска Акраба.Никто не взял на себя ответственность за запуск аппарата.