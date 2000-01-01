Сирия захватила беспилотник со взрывчаткой возле Голан
Государственное информационное агентство Сирии сообщает, что власти захватили и обезвредили беспилотник, оснащенный кассетными бомбами, недалеко от границы с Голанскими высотами. Дрон, по словам SANA, был перехвачен системой воздушной обороны Сирии в районе Хермон, в северной части Кунейтры.
Согласно сообщению, беспилотник был сбит после того, как вошел в воздушное пространство Сирии с запада и пролетел над деревней Эрнех, к юго-западу от Дамаска. В ходе исследования беспилотного летательного аппарата были обнаружены кассетные бомбы и взрывчатые материалы, которые часто применяются для детонации и уничтожения беспилотника в случае захвата.
Инцидент произошел через два дня после того, как другой беспилотник был уничтожен над пригородом Дамаска Акраба.
Никто не взял на себя ответственность за запуск аппарата.