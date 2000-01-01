Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Сирия захватила беспилотник со взрывчаткой возле Голан | Фото:21.09 13:40   MIGnews.com

Сирия захватила беспилотник со взрывчаткой возле Голан

Государственное информационное агентство Сирии сообщает, что власти захватили и обезвредили беспилотник, оснащенный кассетными бомбами, недалеко от границы с Голанскими высотами. Дрон, по словам SANA, был перехвачен системой воздушной обороны Сирии в районе Хермон, в северной части Кунейтры.

Согласно сообщению, беспилотник был сбит после того, как вошел в воздушное пространство Сирии с запада и пролетел над деревней Эрнех, к юго-западу от Дамаска. В ходе исследования беспилотного летательного аппарата были обнаружены кассетные бомбы и взрывчатые материалы, которые часто применяются для детонации и уничтожения беспилотника в случае захвата.

Инцидент произошел через два дня после того, как другой беспилотник был уничтожен над пригородом Дамаска Акраба.

Никто не взял на себя ответственность за запуск аппарата.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:07
Брэд Питт объяснил почему грозился убить Вайнштейна
13:11
В Гонконге произошли столкновения протестующих с полицией
12:50
Теракт в священном шиитском городе в Ираке: есть погибшие
12:28
"Любая страна, напавшая на Иран, превратится в поле битвы"
12:02
Скончался актер из "Улицы разбитых фонарей" и "Брата"
10:35
Саудовская Aramco станет "сильнее, чем когда-либо"
10:15
В Мексике утонул израильтянин, спасая сына
09:58
В борьбе за голоса: Ликуд потерял 300 000 избирателей
09:27
В Египте прошли редкие антиправительственные протесты
07:22
Гонконг: сторонники Китая борются с граффити за демократию
07:02
Глобальное потепление: в Австралии не хватает пресной воды
06:49
Новый Huawei выйдет без GoogleApps
05:48
Британский рэппер принес на концерт голову Бориса Джонсона
04:26
Семья Заворотнюк отказалась от помощи специалистов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus