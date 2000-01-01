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21.09 22:14   MIGnews.com

Мегаполисы по всему миру могут уйти под воду - ООН

В новом докладе ООН по климатической ситуации в мире сообщается, что в будущем сотни миллионов человек могут оказаться без жилья из-за затопления городов. Эксперты заявляют о 280 миллионах потенциальных жертв потопов, которые произойдут из-за повышения уровня мирового океана.

Изменения климата, вызванное глобальным потеплением, приведет к повышению уровня океана на 4 метра. "Этого достаточно, чтобы стереть большинство прибрежных городов с лица земли", - считает Бенджамин Страусс, руководитель некоммерческой организации Climate Central.

Эксперты заявляют о крупнейших мегаполисах, которые уйдут под воду. Это Гонконг (31 процент его территории, по мнению авторов доклада, окажется под водой), Шанхай (39%), Мумбаи (27%), Калькутта (24%), Амстердам (92%), Бангкок (42%) и Майами (43%). Также, в докладе говорится, что многие островные государства станут необитаемыми к 2050 году. Однако, это произойдет нет из-за наводнений, что случится не раньше 2100 года, а из-за загрязнения питьевой воды.

Накануне в 160 странах прошли масштабные акции в защиту климата и окружающей среды.


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