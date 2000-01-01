21.09 12:50 MIGnews.com

Теракт в священном шиитском городе в Ираке: есть погибшие

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В пятницу, 20 сентября, в иракском священном городе Кербела произошел теракт. Военные заявляют о 12 погибших."Взрыв бомбы внутри микроавтобуса возле главного контрольно-пропускного пункта на въезде в Кербела унес жизни 12 граждан и ранил еще пять человек, согласно сообщениям департамента здравоохранения провинции Кербела", - сообщает пресс-служба.В пятнице вечером источник в МВД сообщил на условиях анонимности, что иракские силы безопасности закрыли место происшествия и начали расследование инцидента.Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за это нападение, но воинствующая группировка суннитов в регионе во многих случаях отвечала за нападения на силы безопасности и многолюдные районы, а также за нападения на мусульман-шиитов.