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Теракт в священном шиитском городе в Ираке: есть погибшие | Фото:21.09 12:50   MIGnews.com

Теракт в священном шиитском городе в Ираке: есть погибшие

В пятницу, 20 сентября, в иракском священном городе Кербела произошел теракт. Военные заявляют о 12 погибших.

"Взрыв бомбы внутри микроавтобуса возле главного контрольно-пропускного пункта на въезде в Кербела унес жизни 12 граждан и ранил еще пять человек, согласно сообщениям департамента здравоохранения провинции Кербела", - сообщает пресс-служба.

В пятнице вечером источник в МВД сообщил на условиях анонимности, что иракские силы безопасности закрыли место происшествия и начали расследование инцидента.

Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за это нападение, но воинствующая группировка суннитов в регионе во многих случаях отвечала за нападения на силы безопасности и многолюдные районы, а также за нападения на мусульман-шиитов.


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