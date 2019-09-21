Скончался актер из "Улицы разбитых фонарей" и "Брата"
На 76-ом году жизни скончался известный российский актер, звезда "Улиц разбитых фонарей" и фильма "Брат", Игорь Шибанов.
Об этом сообщает Газета.ru со сслыкой на сайт Театра юных зрителей имени Александра Брянцева.
Сообщается, что последний раз актер выступил в театральной постановке "Бешеные деньги" 14 сентября, в свой юбилей. В субботу, 21 сентября, он должен был выступить в Краснодаре с этим же спектаклем. Коллега Шибанова, народная артистка РСФСР Ирина Соколова, сообщила, что артисту стало плохо прямо в аэропорту Пулково у стойки регистрации.
"Наклонился, схватился за живот. Его увезли на "скорой", уже в больнице у него остановилось сердце. Он должен был лететь в Краснодар, играть в спектакле "Бешеные деньги", - сказала актриса. Она также сообщила, что церемония прощения с актером пройдет 24 сентября в Театре юных зрителей имени Александра Брянцева.
Игорь Шибанов известен ролями в фильмах "Брат", "Упырь", "Замок", "Про уродов и людей", а также в сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Опера. Хроники убойного отдела" и "Тайны следствия".