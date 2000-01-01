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В Мексике утонул израильтянин, спасая сына | Фото:21.09 10:15   MIGnews.com

В Мексике утонул израильтянин, спасая сына

В Мексике погиб израильтянин, пытавшийся спасти своего сына во время шторма. Дэвид Гринхольц отдыхал со своей женой и детьми в Лос-Кабосе, Мексика, на который в пятницу, 20 сентября, обрушился ураган Лорена.

Согласно новостному сайту Уоллы, Гринхольц гулял со своим сыном по пляжу, когда огромная волна затащила их в море. Гринхольцу удалось спасти жизнь сына. Сам он не смог выбраться на сушу.

МИД и израильский консул в Мексике помогли доставить тело Гринхольца в Израиль для захоронения. Гринхольц и его семья родом из центрального израильского города Раанана. Они переехали в Новый Йорк несколько лет назад.

Ураган Лорена - шторм категории 1 с максимальными устойчивыми ветрами в 130 км / ч, его центр составлял около 65 километров к востоку-юго-востоку от столицы штата Нижняя Калифорния, Ла-Пас. Ураган поднял сильные волны на курортах на юге США и в Мексике.


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