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21.07 09:08   MIGnews.com

В США затонул катер с туристами: погибли 17 человек

В американском штате Миссури перевернулся во время прогулки по озеру катер с туристами, в результате чего погибли минимум 17 человек, судьба еще четырех человек неизвестна.

Об этом в субботу, 21 июля сообщает The Washington Post.

Отметим,ч то прогулочный катер типа "duck boat" представляет собой автобус-амфибию, его конструкция вдохновлена военными катерами, использовавшимися во времена Второй Мировой войны.

Как можно увидеть на видео, в озере Тейбл Рок (Table Rock) во время шторма оказались два таких катера, одному из них удалось выплыть, второй перевернулся и затонул. На нем в этот момент находилось, по предварительным данным, 31 пассажир.

Среди погибших есть в том числе дети. Несколько человек находятся в больнице. Поиск 4 пропавших пассажиров катера продолжается.

Шериф округа Даг Рэйдер сообщил, что амфибия затонула в сильный шторм. Когда поднялись волны, на озере находилось две лодки с туристами, но только одна из них благополучно добралась до берега.

Один из очевидцев снимал происходящее на телефон, запись обрывается за несколько мгновений до того, как лодка ушла на дно.


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