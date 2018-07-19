В США затонул катер с туристами: погибли 17 человек

Отметим,ч то прогулочный катер типа "duck boat" представляет собой автобус-амфибию, его конструкция вдохновлена военными катерами, использовавшимися во времена Второй Мировой войны.
Как можно увидеть на видео, в озере Тейбл Рок (Table Rock) во время шторма оказались два таких катера, одному из них удалось выплыть, второй перевернулся и затонул. На нем в этот момент находилось, по предварительным данным, 31 пассажир.
Среди погибших есть в том числе дети. Несколько человек находятся в больнице. Поиск 4 пропавших пассажиров катера продолжается.
Шериф округа Даг Рэйдер сообщил, что амфибия затонула в сильный шторм. Когда поднялись волны, на озере находилось две лодки с туристами, но только одна из них благополучно добралась до берега.
Один из очевидцев снимал происходящее на телефон, запись обрывается за несколько мгновений до того, как лодка ушла на дно.