Арест раввина Дова Хаюна разжигает волну протеста в Израиле
Беспокойство со стороны еврейской диаспоры в связи с задержанием и допросом консервативного раввина Дова Хаюна за проведение браков за пределами главного раввината продолжает расти, поскольку многочисленные организации и руководители осудили этот инцидент.
По данным издания, десятки официальных лиц из Центра светских израильских церемоний жизненного цикла "hАвая" устроили необычный протест в ответ на задержание консервативного раввина, который многие годы вел неортодоксальные свадьбы.
Согласно информации издания, работники центра сдались в полицию и признали свою вину в том, что они тоже заключают неортодоксальные семейные союзы.
Уточняется, что они составили список пар с датами бракосочетания и именами свидетелей, чтобы правоохранители могли расследовать эти случаи тоже.
Напомним, Хаюн был задержан в четверг утром. Консервативный раввин утверждает, что полицейские постучали в его дверь в 5:30 утра.
Находясь в полицейском участке, раввин оставил на своей странице в Facebook несколько записей, включая фразы "Иран уже здесь" и "К сожалению, милые молодые полицейские служат инструментами аятолл в Израиле".
Правоохранители отметили, что Хаюна ранее вызывали на допрос, но в среду он так и не явился к следователю, а поэтому было принято решение отправить полицейских к нему домой.
Задержанного допрашивали в связи с законом, предусматривающим лишение свободы на срок до двух лет для лиц, не зарегистрировавших свой брак в Главном раввинате.
После допроса раввина отпустили, однако в понедельник он должен вновь явиться в полицию.