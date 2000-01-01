Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Арест раввина Дова Хаюна разжигает волну протеста в Израиле | Фото:21.07 08:38   MIGnews.com

Арест раввина Дова Хаюна разжигает волну протеста в Израиле

Беспокойство со стороны еврейской диаспоры в связи с задержанием и допросом консервативного раввина Дова Хаюна за проведение браков за пределами главного раввината продолжает расти, поскольку многочисленные организации и руководители осудили этот инцидент.

Об этом в субботу, 21 июля сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, десятки официальных лиц из Центра светских израильских церемоний жизненного цикла "hАвая" устроили необычный протест в ответ на задержание консервативного раввина, который многие годы вел неортодоксальные свадьбы.

Согласно информации издания, работники центра сдались в полицию и признали свою вину в том, что они тоже заключают неортодоксальные семейные союзы.

Уточняется, что они составили список пар с датами бракосочетания и именами свидетелей, чтобы правоохранители могли расследовать эти случаи тоже.

Напомним, Хаюн был задержан в четверг утром. Консервативный раввин утверждает, что полицейские постучали в его дверь в 5:30 утра.

Находясь в полицейском участке, раввин оставил на своей странице в Facebook несколько записей, включая фразы "Иран уже здесь" и "К сожалению, милые молодые полицейские служат инструментами аятолл в Израиле".

Правоохранители отметили, что Хаюна ранее вызывали на допрос, но в среду он так и не явился к следователю, а поэтому было принято решение отправить полицейских к нему домой.

Задержанного допрашивали в связи с законом, предусматривающим лишение свободы на срок до двух лет для лиц, не зарегистрировавших свой брак в Главном раввинате.

После допроса раввина отпустили, однако в понедельник он должен вновь явиться в полицию.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:14
Палестинцы пытались проникнуть на территорию Израиля
10:44
В США неизвестный застрелил кардиолога Джорджа Буша-старшего
10:18
В Вене вооруженный мужчина атаковал трех евреев
09:55
Эксперт: Тегеран имеет ключевую поддержку со стороны Азии
09:08
В США затонул катер с туристами: погибли 17 человек
08:09
В результате авиаударов на юге Сирии погибли 26 человек
07:51
Арабские СМИ: Израиль не согласился на прекращение огня
07:34
Младенов призвал ХАМАС "отойти от края пропасти" в Газе
07:09
Берлин раскритиковал Цукерберга за его позицию по Холокосту
06:27
Электрическая летающая машина BlackFly прошла испытания
05:27
Отель в Нью-Йорке угощает гостей мороженным за 1500 долларов
04:22
Злоупотребление соцсетями портит психику подростков
03:25
Ученые в Египте вскрыли "проклятый" саркофаг
02:39
Финляндия подсчитала стоимость встречи Трампа и Путина
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus