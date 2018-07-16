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На Гавайях вулкан создал новый остров | Фото:21.07 23:24   MIGnews.com

На Гавайях вулкан создал новый остров

Лава из вулкана Килауэа, что на Гавайях, недалеко от северной оконечности Большого острова образовала новый миниатюрный остров.

Об этом в субботу, 21 июля пишет СNN.

Вулкан продолжает выбрасывать пепел и расплавленную породу с мая, и за это время потоки раскаленной материи сформировали небольшой полуостров у северного края Большого острова.

По данным Геологической службе США, новый фрагмент суши появился 12 июля вдоль береговой линии.

Специалисты Гавайской обсерватории вулканов во время облета заметили, что лава продолжает формировать полуостров из потока, который все еще выливается в море.

Пока новообразование достигает около 10 метров в длину, но, вероятно, увеличится.

Килауэа - это наиболее активный из всех действующих на планете вулканов. Это, безусловно, очень опасное природное явление, несущее жертвы и разрушения, но, в то же время, есть и художественная составляющая в этом процессе.

Вулкан Килауэа расположен в 1247 метрах выше уровня моря, с основанием, уходящим в глубину Тихого океана. Таким образом, вся вулканическая постройка составляет примерно 6800 метров.
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