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В результате авиаударов на юге Сирии погибли 26 человек | Фото:21.07 08:09   MIGnews.com

В результате авиаударов на юге Сирии погибли 26 человек

Двадцать шесть мирных жителей были убиты в результате воздушных ударов в пятницу на участках, контролируемых группой джихадистов "Исламского государства" в провинции Дараа на юге Сирии.

Об этом в субботу, 21 июля сообщает The Times of Israel со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека.

Глава правозащитной организации Рами Абдель Рахман отметил, что среди погибших было 11 детей.

Обсерватория также заявила, что сотни воздушных налетов и минометных обстрелов поразили несколько городов, контролируемых местной ветвью ИГ, известной как "Джейш Халид Ибн Валид".

По словам Рахмана, бомбардировка нанесла серьезный ущерб инфраструктуре, и "были уничтожены целые кварталы".

Напомним, войска президента Башара Асада берут под контроль территорию на юго-западе Сирии, прилегающую к Голанским высотам.

Отметим, что Голанские высоты - спорный район, большую часть которой удерживает Израиль.

Несколько лет эта территория в провинции Кунейтра оставалась под контролем отрядов вооруженной оппозиции, однако в результате масштабного наступления сил Асада на юго-западе Сирии они не смогли удержать позиции.

Территории, прилегающие к Голанским высотам, перейдут под контроль сирийских властей. Отряды оппозиции, не желающие сложить оружие, выедут на север Сирии.

В сирийском конфликте, который начался с переворота 2011 года, погибло более 350 000 человек.
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