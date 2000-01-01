21.07 20:28 MIGnews.com

Российские военные в Сирии сбили беспилотник террористов

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В районе российской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия сбит беспилотник, запущенный боевиками."С территории, занимаемой боевиками, не прекращаются запуски беспилотных летательных аппаратов в направлении авиабазы Хмеймим", — заявил руководитель российского Центра по примирению сторон Алексея Цыганкова.Отмечается, что БПЛА был запущен в ночь на 21 июля с территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям. По словам Цыганкова, в результате атаки пострадавших нет, материальный ущерб также не причинен, сообщают российские СМИ.