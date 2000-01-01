Российские военные в Сирии сбили беспилотник террористов
В районе российской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия сбит беспилотник, запущенный боевиками.
"С территории, занимаемой боевиками, не прекращаются запуски беспилотных летательных аппаратов в направлении авиабазы Хмеймим", — заявил руководитель российского Центра по примирению сторон Алексея Цыганкова.
Отмечается, что БПЛА был запущен в ночь на 21 июля с территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям. По словам Цыганкова, в результате атаки пострадавших нет, материальный ущерб также не причинен, сообщают российские СМИ.