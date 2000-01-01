21.07 18:29 MIGnews.com

Шведки забеременели из-за "противозачаточного" приложения

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Десятки жительниц Швеции заявили, что забеременели из-за "противозачаточного приложения", которое широко популярно в странах ЕС. Сервис под названием "Natural Cycles" (подписка стоит £60 в год) отслеживает менструальный цикл и фертильность и предугадывает дни, когда вероятность зачатия ребенка равна нулю.В прошлом году приложение одобрили для использования в странах Евросоюза, а также получило сертификат как средство контрацепции. Однако 37 из 668 пациенток, которые сделали аборт, обвинили именно "Natural Cycles" в незапланированной беременности.Одна из пользователей приложения заявила, что она пошла на поводу блестящих обещаний, хорошего интерфейса, а также того факта, что руководителем компании является бывшая сотрудница CERN Элина Берглунд, пишет The Guardian.Власти Швеции начали проверку. Представители Natural Cycles подтвердили, что количество нежелательных беременностей, произошедших предположительно из-за использования сервиса, совпадает с числом использовавших его гражданок страны, отмечает газета.В настоящее время сертификация приложения в качестве контрацептива находится в стране на стадии пересмотра.