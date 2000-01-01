Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Шведки забеременели из-за `противозачаточного` приложения 21.07 18:29   MIGnews.com

Шведки забеременели из-за "противозачаточного" приложения

Десятки жительниц Швеции заявили, что забеременели из-за "противозачаточного приложения", которое широко популярно в странах ЕС. Сервис под названием "Natural Cycles" (подписка стоит £60 в год) отслеживает менструальный цикл и фертильность и предугадывает дни, когда вероятность зачатия ребенка равна нулю.

В прошлом году приложение одобрили для использования в странах Евросоюза, а также получило сертификат как средство контрацепции. Однако 37 из 668 пациенток, которые сделали аборт, обвинили именно "Natural Cycles" в незапланированной беременности.

Одна из пользователей приложения заявила, что она пошла на поводу блестящих обещаний, хорошего интерфейса, а также того факта, что руководителем компании является бывшая сотрудница CERN Элина Берглунд, пишет The Guardian.

Власти Швеции начали проверку. Представители Natural Cycles подтвердили, что количество нежелательных беременностей, произошедших предположительно из-за использования сервиса, совпадает с числом использовавших его гражданок страны, отмечает газета.

В настоящее время сертификация приложения в качестве контрацептива находится в стране на стадии пересмотра.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:51
Житель Нацерета погиб, спасая тонувшего мужчину
16:50
СМИ: в ходе беспорядков убиты 4 араба, 120 раненых
16:15
Аланис Мориссетт возвращается в Израиль с грандиозным шоу
15:48
Омер Бар-Лев: инициатива в руках ХАМАСа
15:11
Китай и ОАЭ договорились укреплять сотрудничество
14:44
Историк: Сталин убил больше украинцев, чем Гитлер евреев
14:08
ХАМАС по-своему видит прекращение огня
13:47
Инцидент в Эймсбери: Чарли Роули выписан из больницы
13:11
Гринблатт: ХАМАС делает все, чтобы уничтожить Израиль
12:15
Израиль получил список иранских целей в Ираке
11:43
Иран планирует кибератаки против США и Европы
11:14
Палестинцы пытались проникнуть на территорию Израиля
10:44
В США неизвестный застрелил кардиолога Джорджа Буша-старшего
10:18
В Вене вооруженный мужчина атаковал трех евреев
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus