21.07 17:51 MIGnews.com

Житель Нацерета погиб, спасая тонувшего мужчину

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Житель Нацерета Салах Уаиси погиб, спасая тонувшего мужчину в море. Инцидент произошел на пляже Дадо в Хайфе в ночь на субботу, 21 июля. После того как израильтянин пропал в море в операции по розыску были задействованы морская полиция и вертолет.В полиции рассказали, что молодой человек бросился в море, когда услышал крики о помощи. Салаху удалось спасти тонувшего, однако сам он пропал.Вскоре полиция обнаружила бездыханного 28-летнего мужчины. Парамедики констатировали смерть Уаиси на месте.Члены семьи опознали тело Салаха и его вещи, найденные на берегу. Второй мужчина был госпитализирован в больницу в легком состоянии.