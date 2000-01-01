Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Житель Нацерета погиб, спасая тонувшего мужчину21.07 17:51   MIGnews.com

Житель Нацерета погиб, спасая тонувшего мужчину

Житель Нацерета Салах Уаиси погиб, спасая тонувшего мужчину в море. Инцидент произошел на пляже Дадо в Хайфе в ночь на субботу, 21 июля. После того как израильтянин пропал в море в операции по розыску были задействованы морская полиция и вертолет.

В полиции рассказали, что молодой человек бросился в море, когда услышал крики о помощи. Салаху удалось спасти тонувшего, однако сам он пропал.

Вскоре полиция обнаружила бездыханного 28-летнего мужчины. Парамедики констатировали смерть Уаиси на месте.

Члены семьи опознали тело Салаха и его вещи, найденные на берегу. Второй мужчина был госпитализирован в больницу в легком состоянии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:50
СМИ: в ходе беспорядков убиты 4 араба, 120 раненых
16:15
Аланис Мориссетт возвращается в Израиль с грандиозным шоу
15:48
Омер Бар-Лев: инициатива в руках ХАМАСа
15:11
Китай и ОАЭ договорились укреплять сотрудничество
14:44
Историк: Сталин убил больше украинцев, чем Гитлер евреев
13:47
Инцидент в Эймсбери: Чарли Роули выписан из больницы
13:11
Гринблатт: ХАМАС делает все, чтобы уничтожить Израиль
12:15
Израиль получил список иранских целей в Ираке
11:43
Иран планирует кибератаки против США и Европы
11:14
Палестинцы пытались проникнуть на территорию Израиля
10:44
В США неизвестный застрелил кардиолога Джорджа Буша-старшего
10:18
В Вене вооруженный мужчина атаковал трех евреев
09:55
Эксперт: Тегеран имеет ключевую поддержку со стороны Азии
09:08
В США затонул катер с туристами: погибли 17 человек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus