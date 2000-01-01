Инцидент в Эймсбери: Чарли Роули выписан из больницы
В Англии выписан из больницы Чарли Роули, пострадавший в конце июня от отравления нервно-паралитическим веществом, сообщает в субботу, 21 июля "Би-би-си".
Его подруга Дон Стерджес, также получившая дозу отравляющего вещества, скончалась около двух недель назад.
Медики отметили, что Роули пережил "ужасный опыт, который большинство из нас никогда не могла представить". По словам врачей в Солсбери, из организма Роули вывели яд, чтобы вещество не могло повлиять ни на него, ни на окружающих его людей.
Уточняется, что пострадавший уже дал первые показания полиции.
Напомним, 3 июня британцы 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс были доставлены в больницу в Эймсбери с подозрением на отравление "Новичком". 8 июля Дон Стерджесс умерла, через несколько дней Роули пришел в себя, однако, по словам врачей, его состояние оставалось критическим.
Ранее полиция сообщила, что нашла маленькую бутылочку с "Новичком" в доме пострадавшего Чарли Роули.