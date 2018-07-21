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В США неизвестный застрелил кардиолога Джорджа Буша-старшего | Фото:21.07 10:44   MIGnews.com

В США неизвестный застрелил кардиолога Джорджа Буша-старшего

В городе Хьюстон (США) вчера утром во время велосипедной прогулки застрелили 65-летнего кардиолога Марка Хаускнехта, который лечил бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, сообщает в субботу, 21 июля KHOU11, передает РИА Новости.

По данным правоохранителей, 65-летний доктор Марк Хауснехт и его убийца ехали на велосипедах навстречу другу другу. Когда они поравнялись, киллер сделал два выстрела в упор. Кардиолог скончался сразу. Тело врача нашли недалеко от Техасского медицинского центра.

Следователи пока не знают причин стрельбы: хотели убить кардиолога или возник дорожный конфликт между велосипедистами.

По словам очевидцев, стрелком был мужчина европейского или латиноамериканского происхождения, которому около 30 лет.

94-летний Джордж Буш-старший через своего пресс-секретаря выразил соболезнования семне, коллегам и друзьям погибшего врача.

"Марк был фантастическим кардиологом и хорошим человеком. Я всегда буду благодарен ему за его исключительное и сострадательное отношение. Молимся за его семью", — заявил 41-й президент США.


Отметим, что Джордж Буш – старший был президентом США с 1989-го по 1993-й.

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