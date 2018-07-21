В США неизвестный застрелил кардиолога Джорджа Буша-старшего
В городе Хьюстон (США) вчера утром во время велосипедной прогулки застрелили 65-летнего кардиолога Марка Хаускнехта, который лечил бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, сообщает в субботу, 21 июля KHOU11, передает РИА Новости.
По данным правоохранителей, 65-летний доктор Марк Хауснехт и его убийца ехали на велосипедах навстречу другу другу. Когда они поравнялись, киллер сделал два выстрела в упор. Кардиолог скончался сразу. Тело врача нашли недалеко от Техасского медицинского центра.
Следователи пока не знают причин стрельбы: хотели убить кардиолога или возник дорожный конфликт между велосипедистами.
По словам очевидцев, стрелком был мужчина европейского или латиноамериканского происхождения, которому около 30 лет.
94-летний Джордж Буш-старший через своего пресс-секретаря выразил соболезнования семне, коллегам и друзьям погибшего врача.
"Марк был фантастическим кардиологом и хорошим человеком. Я всегда буду благодарен ему за его исключительное и сострадательное отношение. Молимся за его семью", — заявил 41-й президент США.