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В Вене вооруженный мужчина атаковал трех евреев | Фото:21.07 10:18   MIGnews.com

В Вене вооруженный мужчина атаковал трех евреев

В австрийской столице в Вене гражданин этой страны турецкого происхождения совершил нападение на трех евреев.

Об этом в субботу, 21 июля сообщает новостной сайт Oe24, передает The Times of Israel.

"Преступник не случайно выбрал свою жертву. Для нападения на Таборштрассе (Taborstraße) он специально перешел на другую сторону улицы", - рассказал журналистам один из трех известных на сегодня жертв, которые все имеют еврейское происхождение.

Очевидец также добавил, что они возвращались домой после молитвы в кипе, их легко можно было опознать как представителей иудаизма.

На данный момент полиция выясняет, было ли совершенно это нападение на почве антисемитизма.

По данным издания, преступник, 24-летний безработный австриец с турецкими корнями, был идентифицирован только как Буркай С.

Уточняется, что злоумышленник был задержан полицией на станции метро "Шведенплатц".

Отмечается, что вся еврейская община глубоко шокирована случившемся.

"Эта неделя омрачена политическими нападениями на еврейство и антисемитскими атаками. В сложившейся ситуации нам очень важно заявить, что мы готовимся обороняться в политической, юридической и физической областях", — заявил президент Израильской религиозной общины Оскар Дойч.

На произошедшее отреагировал и действующий канцлер Себастьян Курц.

"Мы решительно боремся со всеми формами антисемитизма», — заявил Курц.

На своей странице в Twitter он поблагодарил сотрудников полиции за их работу: "Большое спасибо полицейским, благодаря оперативным действиям которых был пойман преступник, атаковавший мужчину в кипе".

Помимо этого он обратился к еврейскому сообществу: "Мы, как Федеральное правительство, сделаем все возможное для того, чтобы обеспечить безопасную жизнь в Австрии всем гражданам еврейского происхождения, и мы будем решительно бороться со всеми формами антисемитизма".

В Австрии в 2017 году было зафиксировано более 500 случаев антисемитизма, что почти вдвое больше, чем три года назад.
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