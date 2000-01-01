Больницам приказано открыть отделения коронавируса
В воскресенье министерство здравоохранения приказало всем больницам подготовиться к немедленному открытию коронавирусных отделений из-за резкого роста числа зараженных в стране.
Об этом сообщает Ynet.
Объявление было сделано менее чем через день после того, как Национальный информационно-аналитический центр по борьбе с кронавирусом при разведуправлении ЦАХАЛа сообщил в своем отчете о начальной стадии второй волны.
По данным ведомства, если в течение ближайшего месяца не будет принято никаких мер, скоро количество новых случаев заражения может возрасти до 1000 ежедневно, а жертвы будут исчисляться сотнями.