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Больницам приказано открыть отделения коронавируса | Фото:21.06 11:16   MIGnews.com

Больницам приказано открыть отделения коронавируса

В воскресенье министерство здравоохранения приказало всем больницам подготовиться к немедленному открытию коронавирусных отделений из-за резкого роста числа зараженных в стране.

Об этом сообщает Ynet.

Объявление было сделано менее чем через день после того, как Национальный информационно-аналитический центр по борьбе с кронавирусом при разведуправлении ЦАХАЛа сообщил в своем отчете о начальной стадии второй волны.

По данным ведомства, если в течение ближайшего месяца не будет принято никаких мер, скоро количество новых случаев заражения может возрасти до 1000 ежедневно, а жертвы будут исчисляться сотнями.


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