21.06 08:11 MIGnews.com
Он-лайн трансляция солнечного затмения в Израиле
12-й канал израильского ТВ и ряд социальных сетей ведут он-лайн трансляцию частичного солнечного затмения в Израиле.
12-й канал израильского ТВ и ряд социальных сетей ведут он-лайн трансляцию частичного солнечного затмения в Израиле.
Наибольшее затмение ожидается в 08:24. Затмение закончится в 09:29. Полное затмение видно только в некоторых странах Африки и на севере Индии.
Следующее затмение ожидается в августе 2027 года.
Наибольшее затмение ожидается в 08:24. Затмение закончится в 09:29. Полное затмение видно только в некоторых странах Африки и на севере Индии.
Следующее затмение ожидается в августе 2027 года.
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