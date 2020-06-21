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Он-лайн трансляция солнечного затмения в Израиле 21.06 08:11   MIGnews.com

Он-лайн трансляция солнечного затмения в Израиле

12-й канал израильского ТВ и ряд социальных сетей ведут он-лайн трансляцию частичного солнечного затмения в Израиле.


12-й канал израильского ТВ и ряд социальных сетей ведут он-лайн трансляцию частичного солнечного затмения в Израиле.



Наибольшее затмение ожидается в 08:24. Затмение закончится  в 09:29. Полное затмение видно только в некоторых странах Африки и на севере Индии.



Следующее затмение ожидается в  августе 2027 года.


Наибольшее затмение ожидается в 08:24. Затмение закончится  в 09:29. Полное затмение видно только в некоторых странах Африки и на севере Индии.


Следующее затмение ожидается в  августе 2027 года.




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