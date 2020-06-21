21.06 08:11 MIGnews.com

Он-лайн трансляция солнечного затмения в Израиле

Live broadcast of the annular solar eclipse, ring of fire in 30 minutes: https://t.co/VYjflMnhFa — Noa Seger (@ILiveMovies) June 21, 2020

ליקוי חמה חלקי 21/06 - שידור ישיר https://t.co/UOMWJYyJh6 דרך @FacebookWatch



ישתבח שמו לעד, בשורות טובות ישראל🙏 — נאוה קורן (@navak50) June 21, 2020

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12-й канал израильского ТВ и ряд социальных сетей ведут он-лайн трансляцию частичного солнечного затмения в Израиле.12-й канал израильского ТВ и ряд социальных сетей ведут он-лайн трансляцию частичного солнечного затмения в Израиле.Наибольшее затмение ожидается в 08:24. Затмение закончится в 09:29. Полное затмение видно только в некоторых странах Африки и на севере Индии.Следующее затмение ожидается в августе 2027 года.Наибольшее затмение ожидается в 08:24. Затмение закончится в 09:29. Полное затмение видно только в некоторых странах Африки и на севере Индии.Следующее затмение ожидается в августе 2027 года.