Трое зарезаны на марше памяти Джорджа Флойда в Британии
В парке Форбери британского города Рединг во время нападения несколько человек получили ножевые ранения, трое были убиты.
Полиция назвала инцидент серьезным. Правоохранители оцепили парк после сообщений о нападении.
Атака произошла во время мирной акции протеста Black Lives Matter. Между тем, один из организаторов заявил в социальных сетях, что демонстрация закончилась, и все участники ушли до того, как произошло нападение.
На место произошедшего приехали несколько машин скорой помощи, а также два вертолета с медиками.
В Рединге, который находится в 5 км от Лондона, проживает 350 тысяч человек. В субботу, 20 июня, в городе прошли шествия в поддержку прав темнокожего населения страны. Мероприятие устроили в честь памяти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время жесткого задержания белыми полицейскими.
Местная полиция долины Темзы заявила, что начала расследование убийств. Инцидент не считают террором. Арестован 25-летний подозреваемый. По данным ВВС, предположительно, это выходец из Ливии.
"В настоящее время не рассматривается как террористический инцидент, однако офицеры непредвзято относятся к мотиву инцидента", – сказал главный суперинтендант детектива Ян Хантер.
*UPDATE*
We have launched a murder investigation following the deaths of three people in Reading yesterday after an incident in Forbury Gardens.
A 25-year-old man has been arrested on suspicion of murder.