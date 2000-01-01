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Ближний Восток: число зараженных перевалило за 900 тысяч | Фото:21.06 13:58   MIGnews.com

Ближний Восток: число зараженных перевалило за 900 тысяч

По состоянию на воскресенье, 21 июня, число случаев заражения коронавирусом COVID-19 на Ближнем Востоке превысило 900 тысяч человек.

Всего от Марокко до Ирана зарегистрировано 894 611 случаев. Однако в это число не включаются показатели некоторых стран, которые отказываются предоставлять точные данные. А это, в свою очередь, означает, что цифры превышают официальные показатели, передает The Jerusalem Post.

За последние две недели в Ливане случаи заражения увеличились с 1350 до 1536. Аналогичное увеличение выявлено в Израиле, Иране, Алжире и ОАЭ. Хуже всего в Палестинской автономии, Ливии, Египте, Бахрейне, Саудовской Аравии, Омане и Йемене, где этот рост часто достигал 30%.

Всего насчитывается больше 21 тысяч умерших. Наиболее пострадавшие страны – Иран и Турция. Почти 10 тысяч официально умерли в Иране и почти 5 тысяч – в Турции.

Нынешние показатели, по словам экспертов, свидетельствуют о начале второй волны. Что примечательно, разные страны Ближнего востока использовали разные меры блокировки. Многие государства сейчас пытаются вернуться к нормальной жизни.


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