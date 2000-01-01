21.06 13:16 MIGnews.com
ПА: 43 зараженных COVID-19 за сутки
За последние сутки в Палестинской автономии подтверждены 43 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения ПА.
Уточняется, что 41 инфицированный выявлен в Хевроне. Всего подтвержденных случаев заражения – 1022, количество жертв – 5.
С момента начала пандемии полностью выздоровели и были выписаны из больниц 594 палестинца.
Накануне премьер-министр ПА Мохаммад Штайе объявил о блокировке Хеврона на фоне роста числа зараженных коронавирусом COVID-19.
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