21.06 13:16 MIGnews.com

ПА: 43 зараженных COVID-19 за сутки

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За последние сутки в Палестинской автономии подтверждены 43 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения ПА.Уточняется, что 41 инфицированный выявлен в Хевроне. Всего подтвержденных случаев заражения – 1022, количество жертв – 5.С момента начала пандемии полностью выздоровели и были выписаны из больниц 594 палестинца.Накануне премьер-министр ПА Мохаммад Штайе объявил о блокировке Хеврона на фоне роста числа зараженных коронавирусом COVID-19.