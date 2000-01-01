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ПА: 43 зараженных COVID-19 за сутки | Фото:21.06 13:16   MIGnews.com

ПА: 43 зараженных COVID-19 за сутки

За последние сутки в Палестинской автономии подтверждены 43 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения ПА.

Уточняется, что 41 инфицированный выявлен в Хевроне. Всего подтвержденных случаев заражения – 1022, количество жертв – 5.

С момента начала пандемии полностью выздоровели и были выписаны из больниц 594 палестинца.

Накануне премьер-министр ПА Мохаммад Штайе объявил о блокировке Хеврона на фоне роста числа зараженных коронавирусом COVID-19.


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