21.06 11:37 MIGnews.com
В Израиле – 153 новых зараженных COVID-19
По состоянию на утро, 21 июня, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 20686 человек.
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
За последние сутки было зафиксировано 153 новых случаев заражения. Активными носителями коронавируса считаются 4716 человек.
На сегодняшний день 43 пациента в тяжелом состоянии, из них 28 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Еще 52 пациента – в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.
За весь период эпидемии в Израиле скончались от коронавируса 305 пациента. За последние сутки зафиксирован один случай. Полностью выздоровели и были выписаны из больниц 15664 израильтян.
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