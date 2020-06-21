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Смертельное столкновение Индии и КНР: жертвы с обеих сторон | Фото:21.06 12:01   MIGnews.com

На границе с Индией убиты 40 китайских солдат

Китай потерял в результате ожесточенного столкновения в долине реки Галван более 40 солдат.

Такое заявление в субботу сделал генерал в отставке Виджай Сингх, уточнив, что его государство потеряло 20 солдат.

"Если мы потеряли 20 солдат, число жертв с их стороны превышало вдвое. Китай скрывает цифры", – сказал Сингх.



Ранее премьер-министр Нарендра Моди на общепартийном совещании также подтвердил, что со стороны Индии пади 20 солдат, отметив, в долине Галван в Ладакхе они погибли не зря.

"20 военнослужащих действительно погибли, но они преподали урок тем, кто осмелился взглянуть в сторону нашей Родины", — сказал он.

Также Моди отметил, что в настоящее время никто из военнослужащих КНР не находится на территории Индии и что ни один из индийских постов не был ими захвачен.

Ранее чиновники Индии и Китая обменялись взаимными обвинениями в нарушении границы после вооруженного столкновения в спорном пограничном районе в Гималаях, в котором участвовали военные обеих стран, 15 июня. Это была первая за полвека смертельная схватка. Каждая из сторон обвиняет друг друга в нарушениях, которые привели к этой ситуации.



Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзян в своем Twitter заявил, что долина Галуан находится на китайской стороне линии, а Индия с апреля строила в одностороннем порядке дороги, мосты и другие сооружения в этом регионе. Он обвинил индийских военных в «преднамеренной провокации» в этом районе.



Правительство Индии обвинило Китай в намерениях построить сооружения на линии фактического контроля, которая разграничивает пограничный район. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна не допустит никаких односторонних изменений по спорной границе.


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