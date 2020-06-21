На границе с Индией убиты 40 китайских солдат

Ранее премьер-министр Нарендра Моди на общепартийном совещании также подтвердил, что со стороны Индии пади 20 солдат, отметив, в долине Галван в Ладакхе они погибли не зря.
"20 военнослужащих действительно погибли, но они преподали урок тем, кто осмелился взглянуть в сторону нашей Родины", — сказал он.
Также Моди отметил, что в настоящее время никто из военнослужащих КНР не находится на территории Индии и что ни один из индийских постов не был ими захвачен.
Ранее чиновники Индии и Китая обменялись взаимными обвинениями в нарушении границы после вооруженного столкновения в спорном пограничном районе в Гималаях, в котором участвовали военные обеих стран, 15 июня. Это была первая за полвека смертельная схватка. Каждая из сторон обвиняет друг друга в нарушениях, которые привели к этой ситуации.
Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзян в своем Twitter заявил, что долина Галуан находится на китайской стороне линии, а Индия с апреля строила в одностороннем порядке дороги, мосты и другие сооружения в этом регионе. Он обвинил индийских военных в «преднамеренной провокации» в этом районе.
2. Since April, the Indian border troops have unilaterally and continuously built roads, bridges and other facilities at the LAC in Galwan Valley. China lodged representations and protests on multiple occasions but India went even further to cross the LAC and made provocations.
Правительство Индии обвинило Китай в намерениях построить сооружения на линии фактического контроля, которая разграничивает пограничный район. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна не допустит никаких односторонних изменений по спорной границе.