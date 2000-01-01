21.06 09:10 MIGnews.com

Массовые протесты в Грузии рискуют превратиться в переворот

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Ситуация в Тбилиси становится все более критичной. Простая демонстрация разрастается до массовых протестов, рискуя охватить всю страну.Правительство и мировая общественность бьют тревогу.Демонстранты в Тбилиси собравшиеся перед парламентом с требованием отставки главы парламента и министра внутренних дел, перекрыли одну из главных улиц столицы-Руставели.Акции протеста прошли и в Поти, Батуми и в ряде других районов Грузии.Грузинское МВД заявило, что происходящее в центре Тбилиси и действия протестующих говорят о «попытке массового переворота».В МВД подчеркнули, что сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ, так как протестующие не слушали призывы о прекращении действий.«Участники акции продолжали вторжение в здание парламента, попытку противостоять полиции и не повиноваться их законным требованиям», — отметили в ведомстве.МВД считает, что в настоящее время в стране пытаются провести массовый переворот.«МВД даст соответствующую оценку попытке массового переворота и вторжения в здание парламента», — уточняется в ведомстве.Протестанты также выражают сильные антироссийские настроения. Они скандируют «Россия — оккупант».Конфликт разгорается и мировое сообщество принимает меры для его урегулирования.