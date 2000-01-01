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Британский фестиваль литературы начинают покидать участники 21.06 08:53   MIGnews.com

Мусульманские участники бойкотируют фестиваль литературы

Шесть писателей и активистов вышли из Брэдфордского литературного фестиваля (BLF) в знак протеста после того, как он стало известно, что он получил финансирование от правительственной программы по борьбе с экстремизмом.

Группа вышла из запланированных выступлений, узнав, что 10-дневное мероприятие, которое было основано в 2014 году, впервые приняло деньги, предоставленные в рамках стратегии противодействия экстремизму Министерства внутренних дел Соединенного Королевства.

Программа Министерства внутренних дел «построение более сильной Великобритании вместе» (BSBT) предусматривает «финансирование и поддержку групп, участвующих в проектах по борьбе с экстремизмом в своих общинах». Отдельно от стратегии предотвращения терроризма BSBT является частью стратегии противодействия экстремизму 2015 года и финансирует более 230 групп.

Родившаяся в Брэдфорде поэт Сухайма Манзур-Хан, которая была первой, кто ушел, сказала, что правительственная стратегия рассматривает всех мусульман как потенциальных преступников и что она не может одобрить общественные организации, работающие с финансированием и поддержкой борьбы с экстремизмом.

«Это не вина практикующих, что в общественных местах были притеснения», - сказала она Guardian. «Я хочу показать более широкую точку зрения о принятии денег от правительства, которое могло бы прекратить строгую экономию, но вместо этого присуждает деньги мусульманским или общинам меньшинств под объективом борьбы с экстремизмом».

Другими бойкотирующими фестиваль, который должен начаться в следующие выходные, являются Лола Олуфеми, Вайтера Себатиндира, Малия Буаттия, Сахар Аль-Фаифи и Хусейн Кесвани.

Организаторы фестиваля заявили, что сожалеют об уходе поэтов и писателей, но защищают использование финансирования для запуска проекта дошкольного образования, ориентированного на повышение стремлений и уровня грамотности. Его директор, Сийма Аслам, отметил, что 51% аудитории южноазиатского Фестиваля, возглавляемого мусульманами, в прошлом году были выходцами из национальных меньшинств, а 61% - из семей с семейным доходом менее 40 000 фунтов стерлингов в год.


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