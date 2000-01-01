21.06 07:02 MIGnews.com

Доктор не нашел признаков изнасилования семилетней

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Израильская газета Гаарец пишет, что доктор, обследовавший семилетнюю еврейскую девочку, подвергшуюся нападению в районе Биньямин не нашел признаков изнасилования.Полиция начала расследование через шесть дней после того, как девочку обследовал врач больничной кассы Маккаби. Маккаби отказалась сообщать, подала ли он рапорт о возможном изнасиловании в департамент социальной защиты муниципалитета города, в котором живет девочка. Муниципалитет сообщает, что подобного рапорта не получал.Девочка была обследована в поликлинике Маккаби 10 апреля. Мать девочки сказала, что ее изнасиловали за пять дней до того. Но заявление в полицию было подано только 16 апреля, после того, как родители девочки проконсультировались с раввинами. Доктор не смогла обнаружить однозначных признаков изнасилования - но она не была специалистом по судебной медицине. Специалист мог с большей долей вероятности обнаружить признаки сексуальной атаки.Родители говорят, что изнасилование произошло 5 апреля, но в обвинительном заключении говорится о “феврале-марте”. Такая формулировка принята потому, что девочка говорит, что изнасилование произошло в период праздников - но называет различные праздники.Подозреваемый Мухаммед Катуса. был арестован 1 мая. По материалам обвинения, девочка идентифицировала его “спонтанно”. Он не был единственным палестинским работником в ее школе.По данным источников Гаарец, после того, как мать девочки узнала об изнасиловании, она просмотрела записи камер наружного наблюдения в школе и обвинила Катуса. Отец также провел собственное расследование и обвинил Катуса.Мать также утверждает, что Катуса совершил повторную атаку против ее дочери, в туалете синагоги возле школы. Но полиция сомневается в возможности подобного, поскольку идти к ней надо по улице, на которой всегда полно людей.Исследование смартфона Катуса показало, что у него не было педофильских или каких-либо других материалов, связывающих его с изнасилованием. Он также представил алиби на 5 апреля, подтвержденное его работодателями.По обвинению в изнасиловании был арестован еще один палестинец - но его отпустили через несколько часов. Он знает Катуса и работал в другой школе, находящейся поблизости от того здания, где была изнасилована семилетняя.В здании, где произошло изнасилование работал третий палестинец - но полиция его не допрашивала.Девочка сообщила, что в той комнате, где ее изнасиловали была картина с цветами. В здании была обнаружена ваза над кроватью. Это усилило подозрения против Катуса.В настоящее время полиция проверяет версию о том, что Катуса еще раз атаковал ту же девочку. В случае, если эта история подтвердится , это усилит подозрения против Катуса.