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Тысячи палестинцев протестуют у забора 21.06 20:31   MIGnews.com

Тысячи палестинцев протестуют у забора

В пятницу,21 июня, около 6000 палестинцев выразили протест против пограничного ограждения между Израилем и сектором Газа.

Сообщается, что некоторые из них взрывали бомбы и метали камни, солдаты Армии обороны Израиля на другой стороне были готовы пресекать беспорядки, пишет Ynetnews.

Солдаты использовали методы разгона толпы. Военнослужащие также сорвали попытку пробить границу.

В Министерстве здравоохранения Газы заявили, что 7 человек получили ранения.

Столкновения произошли на следующий день после того, как лидер ХАМАСа заявил, что Израиль игнорирует условия неофициального соглашения о прекращении огня в секторе Газа.


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