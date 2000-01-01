21.06 20:31 MIGnews.com
Тысячи палестинцев протестуют у забора
В пятницу,21 июня, около 6000 палестинцев выразили протест против пограничного ограждения между Израилем и сектором Газа.
Сообщается, что некоторые из них взрывали бомбы и метали камни, солдаты Армии обороны Израиля на другой стороне были готовы пресекать беспорядки, пишет Ynetnews
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Солдаты использовали методы разгона толпы. Военнослужащие также сорвали попытку пробить границу.
В Министерстве здравоохранения Газы заявили, что 7 человек получили ранения.
Столкновения произошли на следующий день после того, как лидер ХАМАСа заявил, что Израиль игнорирует условия неофициального соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
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