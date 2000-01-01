21.06 19:10 MIGnews.com

Ответ из России - нет грузинским продуктам и курортам

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Реакция России на ситуацию в Грузии не заставила себя ждать.В Кремле считают «русофобской провокацией» прошедшую в Тбилиси акцию протеста, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В российской Госдуме прозвучала инициатива бойкота грузинских курортов и грузинской продукции, — сообщают российские СМИ.Глава комитета по туризму, спорту, физическим и молодежным вопросам Думы Михаил Дегтярев заявил, что бойкот должен быть введен из очередной волны русофобии в Тбилиси.«Бойкот всех курортов Грузии и всех грузинских продуктов — самое правильное решение после очередной волны русофобских выступлений в Тбилиси. И пусть ждут туристов из США, Евросоюза и продают «Боржоми» на европейском рынке», — сказал российский депутат.В Совете Федерации рекомендовали российским туристам пока воздержаться от поездок в Грузию.«Я бы на месте российских туристов пока воздержался от посещения Тбилиси, хотя Грузия за последние годы стала одним из любимых мест для поездок россиян. Зачем рисковать? Пусть сначала грузинские власти урегулируют ситуацию», — сказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Он добавил, что в ближайшие дни ситуация в Тбилиси может быть накалена. Джабаров также призвал грузинские власти публично осудить «эту некрасивую историю».