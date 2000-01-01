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Глава сил самообороны Японии посетил Израиль 21.06 19:20   MIGnews.com

Глава сил самообороны Японии посетил Израиль

Пятница ознаменовала завершение визита в Израиль начальника сил обороны Японии генерала Кодзи Ямазаки.

Генерал Кодзи Ямазаки прибыл в Израиль на этой неделе и посетил ЦАХАЛ в рамках своего визита на Ближний Восток в качестве гостя начальника штаба ЦАХАЛа Авива Кохави.

В рамках визита состоялся официальный парад, обсуждение ситуации в регионе, проблем и возможностей.

Кохави встретился со своим японским коллегой в лагере "Рабин" (Кирия) в Тель-Авиве, и они обсудили возможности дальнейшего развития партнерства. Кохави поблагодарил Японию и ее военных за поддержку Многонациональных сил и наблюдателей на Синае.

Кроме того, генерал Ямазаки встретился с Эялом Замиром, Амикамом Норкиным, Эли Шарвитом и Лиором Кармели, пишет Israelnationalnews.

Генерал Ямазаки также совершил поездку с Элиэзером Толедано и Раном Кохав и осмотрел различные возможности ЦАХАЛа. Главнокомандующего Силами самообороны Японии сопровождал Ницан Бен-Сира.

Это первый визит начальника Сил самообороны Японии в Израиль с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1950-х годах.


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