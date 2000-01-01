Жители Ченнаи остались без воды

В одном из крупных город Индии, Ченнаи, жители уже шестой день без воды. Причина – высохли четыре местных водохранилища и нет дождей.
Люди буквально сражаются за воду, стоя в длинных очередях. Большинство жителей не могут принять душ, а отели предупреждают клиентов об ограниченном использовании воды.
Запас воды в городе еще есть, хоть и не большой. Для четырех миллионов местных жителей пообещали привозить танкеры с водой, но пока что ни один не прибыл. Власти заявили, что доставка такого танкера занимает около 4 дней.
Воду также доставляют некоторые частные компании, но их услуги очень дорогие.
Некоторые жители Ченнаи пытались набрать воду из колодцев, но ее качество оставляет желать лучшего.
В городе закрыты все общественные учреждения, дети не могут ходить в школы и колледжи, большинство граждан перестали работать.