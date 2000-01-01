22.06 05:06 MIGnews.com

Жители Ченнаи остались без воды

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В одном из крупных город Индии, Ченнаи, жители уже шестой день без воды. Причина – высохли четыре местных водохранилища и нет дождей.Люди буквально сражаются за воду, стоя в длинных очередях. Большинство жителей не могут принять душ, а отели предупреждают клиентов об ограниченном использовании воды.Запас воды в городе еще есть, хоть и не большой. Для четырех миллионов местных жителей пообещали привозить танкеры с водой, но пока что ни один не прибыл. Власти заявили, что доставка такого танкера занимает около 4 дней.Воду также доставляют некоторые частные компании, но их услуги очень дорогие.Некоторые жители Ченнаи пытались набрать воду из колодцев, но ее качество оставляет желать лучшего.В городе закрыты все общественные учреждения, дети не могут ходить в школы и колледжи, большинство граждан перестали работать.