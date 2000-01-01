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Жители Ченнаи остались без воды 22.06 05:06   MIGnews.com

Жители Ченнаи остались без воды

В одном из крупных город Индии, Ченнаи, жители уже шестой день без воды. Причина – высохли четыре местных водохранилища и нет дождей.

Люди буквально сражаются за воду, стоя в длинных очередях. Большинство жителей не могут принять душ, а отели предупреждают клиентов об ограниченном использовании воды.

Запас воды в городе еще есть, хоть и не большой. Для четырех миллионов местных жителей пообещали привозить танкеры с водой, но пока что ни один не прибыл. Власти заявили, что доставка такого танкера занимает около 4 дней.

Воду также доставляют некоторые частные компании, но их услуги очень дорогие.

Некоторые жители Ченнаи пытались набрать воду из колодцев, но ее качество оставляет желать лучшего.

В городе закрыты все общественные учреждения, дети не могут ходить в школы и колледжи, большинство граждан перестали работать.


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