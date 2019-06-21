21.06 18:15 MIGnews.com
Взрыв в мечети Багдада: 7 жертв и более 20 пострадавших
В мусульманской мечети шиитов в восточной части Багдада взорвалась бомба, в результате чего погибли 7 человек и более 20 ранены, сообщили источники в полиции.
Взрыв произошел в районе Баладият.
Для нападения использовался либо пояс шахида, либо самодельное взрывное устройство, пишет Alarabiya
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Число погибших может возрасти, поскольку многие раненые находятся в тяжелом состоянии.
Ситуация с безопасностью в Багдаде значительно улучшилась после разгрома экстремистской группировки ИГИЛ в 2017 году.
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