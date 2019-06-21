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Взрыв в мечети Багдада: 7 жертв и более 20-ти пострадавших 21.06 18:15   MIGnews.com

Взрыв в мечети Багдада: 7 жертв и более 20 пострадавших

В мусульманской мечети шиитов в восточной части Багдада взорвалась бомба, в результате чего погибли 7 человек и более 20 ранены, сообщили источники в полиции.

Взрыв произошел в районе Баладият.

Для нападения использовался либо пояс шахида, либо самодельное взрывное устройство, пишет Alarabiya.

Число погибших может возрасти, поскольку многие раненые находятся в тяжелом состоянии.

Ситуация с безопасностью в Багдаде значительно улучшилась после разгрома экстремистской группировки ИГИЛ в 2017 году.


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