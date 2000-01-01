21.06 15:43 MIGnews.com

Саакашвили пытается дестабилизировать ситуацию в стране

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На фоне непрекращающихся демонстраций глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе обвинил партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» в попытке дестабилизировать ситуацию в стране и устроить провокации.«Все началось в форме справедливого мирного протеста, но переросло в провокацию. Мы видим насилие. Это попытка агрессивной группы «Единого национального движения» вывести страну за рамки закона», – сказал он журналистам в здании парламента, которое пытаются взять штурмом сторонники оппозиции.По словам главы Кабмина, партия Саакашвили «преследует узкополитические интересы».«Грузия – состоявшееся государство, которое пытаются сбить с орбиты», – цитирует его Грузия Online. «Мы не примиримся с насилием, ответим адекватно», – сказал он.По его словам, «государство, демократия в Грузии справятся с этим вызовом».Напомним, что Саакашвили ранее высказал свою позицию по поводу протестов в Грузии:«Я призываю созданную мною грузинскую полицию не подчиняться Иванишвили и перейти на сторону народа». Об этом бывший президент Грузии написал на своей странице в Facebook.