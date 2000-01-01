"Россия – наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, вероятно, на сегодняшний день может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы повторить, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на пользу, кроме РФ, и сегодня это ее самое действенное оружие", – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook в пятницу, 21 июня.
Президент также считает, что поощрение внутренних противостояний в Грузии на руку России.
Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Беларусь и срочно вернулась в страну.
Конфликт в Грузии начался 20 июня, когда протестующие ворвались в здание парламента в Тбилиси, после того как во время сессии российский делегат сел в кресло главы парламента. Это также вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение. Участники протеста требуют отставки спикера Ираклия Кобахидзе.