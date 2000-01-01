Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Президент Грузии: `Россия - наш враг и оккупант` | Фото: AFP21.06 13:45   MIGnews.com

Президент Грузии: "Россия – наш враг и оккупант"

"Россия – наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, вероятно, на сегодняшний день может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы повторить, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на пользу, кроме РФ, и сегодня это ее самое действенное оружие", – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook в пятницу, 21 июня.
Президент также считает, что поощрение внутренних противостояний в Грузии на руку России.

Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Беларусь и срочно вернулась в страну.

Конфликт в Грузии начался 20 июня, когда протестующие ворвались в здание парламента в Тбилиси, после того как во время сессии российский делегат сел в кресло главы парламента. Это также вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение. Участники протеста требуют отставки спикера Ираклия Кобахидзе.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:32
Саар – предпочтительный кандидат для избирателей Ликуда
14:00
Самолетом авиакомпании Эль-Аль прибыл мужчина с корью
13:50
Нетаниягу вручил премию "Берешит" Роберту Крафту
13:35
НАТО следует опасаться ЗРК С-400
13:20
Министр Новой Зеландии извинился за карту без Израиля
12:35
ЕС осуждает Турцию за бурение в водах Кипра
12:32
Ицик Шмули готов взяться за бразды правления
12:04
Иран пытался создать шпионскую сеть на Западном берегу
11:55
Заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу
11:40
США призывают к мирному урегулированию ситуации в Грузии
11:35
Иран и Турция подпишут соглашение о политсотрудничестве
11:20
Каковы шансы у Ирана в войне с США?
11:02
Израиль опасается того, что США не ответят на сбитый дрон
10:42
Нетаниягу призывает поддержать США против агрессии Ирана
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus