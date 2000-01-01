21.06 16:32 MIGnews.com

Женщину, убившую мужа-насильника, освободили через 18 лет

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В четверг израильтянка, приговоренная к пожизненному заключению за убийство мужа-насильника, была освобождена из тюрьмы. Женщина провела за решеткой 18 лет.Министерство юстиции сообщает, что Далаль Дауд получила досрочное освобождение благодаря успешному прохождению реабилитационной программы для заключенных.Во время судебного разбирательства адвокат Дауд сообщил суду, что муж регулярно избивал, насиловал ее, а также сажал на цепь, когда она оставалась дома сама. Мужчина так поступал, потому что считал, что Дауд изменяла ему. Защита также отметила, что Дауд многократно подавала жалобы на своего мужа в полицию. Несколько раз она была госпитализирована с травмами в результате избиений и из-за попытки самоубийства.В среду на демонстрации возле суда в Рамле, где заседал Совет по условно-досрочному освобождению при Службе охраны тюрем в Израиле, сторонники Дауд призвали власти освободить ее.“Далаль Дауд – не убийца, а жертва насилия, которая решила бороться за собственную жизнь”, – заявил депутат Кнессета Офер Кассиф (“Хадаш-Таал”) 12-му каналу израильского ТВ. Он возмутился тем, что несмотря на 26 жалоб на мужа, поданных в ею полицию, “никто не защитил ее, и ей пришлось заплатить слишком высокую цену за то, чтобы самой защитить себя”.“Что еще должно произойти, чтобы правоохранительные органы стали серьезно относиться к жалобам на домашнее насилие?”, – риторически спросил Кассиф.