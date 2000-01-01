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США призывают к мирному урегулированию ситуации в Грузии | Фото: AFP21.06 11:40   MIGnews.com

США призывают к мирному урегулированию ситуации в Грузии

В связи с обострением ситуации в Грузии многие страны высказываются в пользу мирного урегулирования конфликта.

Посольство США в Грузии внимательно следит за происходящими в Тбилиси событиями и призывает все стороны сохранять спокойствие и действовать в рамках Конституции.

«Мы внимательно следим за событиями, происходившими сегодня вечером в Тбилиси, у парламента Грузии. Мы понимаем ту боль, которую сегодня испытывают многие люди.
Мы призываем все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и действовать в рамках Конституции», – говорится в заявлении посольства.

В связи с последними событиями в Грузии с заявлением выступило и посольство Великобритании в этой стране, которое призвало все стороны сохранять спокойствие и действовать в рамках закона.

«Мы следим за событиями, происходящими в Тбилиси перед парламентом.
Мы хорошо понимаем озабоченность общественности в связи с сегодняшними событиями.
Призываем стороны сохранять спокойствие и действовать в рамках закона», – говорится в заявлении посольства.


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