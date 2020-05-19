Кабаны атакуют Хайфу

Продолжительный карантин и последовавшая за ним волна небывалой жары привели к тому, что популяция кабанов в окрестностях Хайфы потеряла всякий страх и теперь животные свободно ходят по кварталам города - даже при свете дня.
Кабаны на протяжении многих лет по ночам разоряли мусорные баки, но теперь они делают это и днем. Они также ищут фонтаны и бассейны с тем. чтобы охладиться от жары.
Жители Рэхес за Кармель жалуются на то, что мэрия не предпринимает никаких мер для изгнания кабанов из жилых кварталов. Мэрия “укрепила мусорные баки” и ввела штрафы для тех, кто оставляет еду для диких животных.