21.05 09:45 MIGnews.com

Кабаны атакуют Хайфу

מדהים!! 🐗🐗🐗



חזירי הבר בחיפה מצאו שיטה להצטנן מהשרב הכבד- ⁦☀️⁩⁦☀️⁩

ומשתוללים מאושר כמו ילדים קטנים.. 🐗😉😂 pic.twitter.com/egoEDdEiVg — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) May 19, 2020

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Продолжительный карантин и последовавшая за ним волна небывалой жары привели к тому, что популяция кабанов в окрестностях Хайфы потеряла всякий страх и теперь животные свободно ходят по кварталам города - даже при свете дня.Кабаны на протяжении многих лет по ночам разоряли мусорные баки, но теперь они делают это и днем. Они также ищут фонтаны и бассейны с тем. чтобы охладиться от жары.Жители Рэхес за Кармель жалуются на то, что мэрия не предпринимает никаких мер для изгнания кабанов из жилых кварталов. Мэрия “укрепила мусорные баки” и ввела штрафы для тех, кто оставляет еду для диких животных.