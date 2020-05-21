21.05 09:14 MIGnews.com
Арабская пальба в Иерусалиме: тяжело ранена 4-летняя
В результате двух инцидентов с пальбой в Иерусалиме минувшей ночью ранены двое маленьких детей.
Четырехлетняя Рафиф аль-Карайян сидела на Ифтар в Иссавийя со своей семьей во дворе дома, когда была ранена шальной пулей.
Девочка эвакуирована в реанимацию больницы Хадасса Эйн Керем. Ее состояние оценивается как критическое и врачи говорят, что ее жизни угрожает опасность.
В лагере палестинских беженцев Шуафат ранен легко ранен трехлетний мальчик. По мальчику и его отцу открыли огонь вооруженные люди в масках. Отец также легко ранен.
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