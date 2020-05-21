21.05 09:14 MIGnews.com

Арабская пальба в Иерусалиме: тяжело ранена 4-летняя

המשטרה חוקרת אירוע ירי במחנה הפליטים שועפט: רעול פנים ירה לעבר בעל עסק ובנו | תיעוד@SuleimanMas1 pic.twitter.com/k3S5hN7OIY — כאן חדשות (@kann_news) May 21, 2020

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