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Арабская пальба в Иерусалиме: тяжело ранена 4-летняя 21.05 09:14   MIGnews.com

Арабская пальба в Иерусалиме: тяжело ранена 4-летняя

В результате двух инцидентов с пальбой в Иерусалиме минувшей ночью ранены двое маленьких детей.

Четырехлетняя Рафиф аль-Карайян сидела на Ифтар в Иссавийя со своей семьей во дворе дома, когда была ранена шальной пулей.

Девочка эвакуирована в реанимацию больницы  Хадасса Эйн Керем. Ее состояние оценивается как критическое и врачи говорят, что ее жизни угрожает опасность.

В лагере палестинских беженцев Шуафат ранен легко ранен трехлетний мальчик. По мальчику и его отцу открыли огонь вооруженные люди в масках. Отец также легко ранен.




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