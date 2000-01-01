21.05 08:36 MIGnews.com

Петах-Тиква: "русскую" девочку заставили снять платье

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В израильских СМИ опубликованы новые подробности инцидента в одной из школ Петах-Тиквы. Учительница заставила ученицу второго класса снять платье, потому что оно было без рукавов. Ребенок на протяжении нескольких часов оставался в школьной майке и нижнем белье.Учительница, отдавшая это распоряжение объяснила свои действия следующим образом: “У меня не было никакого намерения ей навредить. Я очень заслуженный учитель, много лет в системе образования, со мной ничего подобного не случалось. Я люблю моих учеников, ученики - мои птенчики, нет такого дня и ночи, чтобы я не беспокоилась об их благосостоянии”.Учительница, “А.” утверждает, что все вышло по ошибке - и она не знала, что девочка осталась в трусиках и нее не было с собой шортов или леггинсов: “Я определенно не знала. что она осталась в нижнем белье, если бы мать сказала мне это, я бы может быть не заставила ее снимать платье”.А. говорит: “Она переоделась и пришла в класс в чистой, очень длинной майке. Никто не видел. что она в трусах. Мать не сказала, что она в трусах, Мать сказала: девочках в штанах. Я, как учитель, не обязана знать о каких штанах она говорит, и не должна это проверять”.Учительница также говорит, что не спросила саму девочку потому, что “не хотела, чтобы ей было стыдно”: Я спросила мать. Мать - тот взрослый, который несет ответственность”. Учительница пообещала в будущем не снимать с девочки платье, но отвести ее в секретариат, чтобы там она ждала прихода родителей. Она также опровергла утверждения матери о том, что над девочкой смеялись одноклассники.Учительница утверждает, что она сама - жертва этого инцидента: “Мать орала на меня у ворот школы. Она кричала, что я - расистка, ненавижу русских. Я ее спросила: Почему ты так думаешь? Что я такого сделала? Она мне сказала: ты ненавидишь русских. Кругом все орали, собрались другие учителя, которые боялись. что она меня побьет”. Учительница также сообщила: Люди говорят, что мать раздела девочку и снова одела на нее платье, пока ребенок трясся от страха”.Учительница сказала: Я чувствую себя, как перед расстрельной командой, они вербуют других родителей и адвокатов”.Мать, со своей стороны, говорит: “Я не могу поверить. что учителя способны на такое”.Муниципалитет Петах-Тиквы провел проверку инцидента и выпустил заявление, в котором говорится: “Учительница действовала исходя из ошибочных мотивов, но не злонамеренно. Учительница не знала, что у нее нет шортов. Девочка после переодевания просидела в классе всего полтора часа”.Министерство просвещения также проводит расследование. Министерство заявило, что “сожалеет” о произошедшем, но выразило мнение о том, что “не следует раздувать масштабы инцидента”.