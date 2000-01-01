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Вспышка коронавируса в Иордании и Египте 21.05 08:08   MIGnews.com

Вспышка коронавируса в Иордании и Египте

Израильские СМИ сообщают о том, что в Иордании на три дня вводится “полная блокада”. Экстремальные меры предприняты после того, как в королевстве выявлены 23 новых случая заболевания коронавирусом.

В Египте ситуация еще более проблематичная. За один день в стране выявлено 745 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране на настоящий момент зарегистрировано  14 229 случаев заболевания коронавирусом, 680 человек умерли от болезни. Следует отметить, что речь идет об официальной статистике.


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