21.05 08:08 MIGnews.com

Вспышка коронавируса в Иордании и Египте

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Израильские СМИ сообщают о том, что в Иордании на три дня вводится “полная блокада”. Экстремальные меры предприняты после того, как в королевстве выявлены 23 новых случая заболевания коронавирусом.В Египте ситуация еще более проблематичная. За один день в стране выявлено 745 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране на настоящий момент зарегистрировано 14 229 случаев заболевания коронавирусом, 680 человек умерли от болезни. Следует отметить, что речь идет об официальной статистике.