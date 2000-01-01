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Пожар в жилом здании в Беэр-Шеве: пять человек ранены | Фото:21.05 08:01   MIGnews.com

Пожар в жилом доме в Беэр-Шеве: ранены пять человек

В Беэр-Шеве в жилом здании произошел пожар, начавшийся в магазине на первом этаже. Пожарные команды отреагировали на вызов, говорится в заявлении пожарной охраны.

По прибытии на место происшествия они поняли, что огонь распространился на четыре этажа вверх, возникнув в киоске на первом.

Пожарные также провели спасательные операции. В общей сложности 16 человек были спасены и обратились за медицинской помощью к MDA. Пять человек получил легкие ранения.


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