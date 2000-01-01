ЦАХАЛ: нападение в Самарии расследуется как попытка теракта
ЦАХАЛ расследует нападение, происшедшее в среду днем, 20 мая, около арабской деревни Хувара, как попытку теракта.
Согласно показаниям, террорист направил огнестрельное оружие на израильский автомобиль и попытался выстрелить в пассажиров. Водитель транспортного средства, который заметил угрозу, начал преследование подозреваемого, стреляя в воздух.
Террорист сбежал. В этом инциденте никто не пострадал.
Йосси Даган, глава областного совета Самарии, поговорил с высокопоставленными сотрудниками полиции после инцидента. "Этот житель - герой, который предотвратил трагедию. Он проявил находчивость, а находившиеся с ним молодые люди не потеряли бдительность и немедленно сообщили об этом горячей линии".