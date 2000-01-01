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ЦАХАЛ: нападение в Самарии расследуется как попытка теракта | Фото:21.05 07:16   MIGnews.com

ЦАХАЛ: нападение в Самарии расследуется как попытка теракта

ЦАХАЛ расследует нападение, происшедшее в среду днем, 20 мая, ​​около арабской деревни Хувара, как попытку теракта.

Согласно показаниям, террорист направил огнестрельное оружие на израильский автомобиль и попытался выстрелить в пассажиров. Водитель транспортного средства, который заметил угрозу, начал преследование подозреваемого, стреляя в воздух.

Террорист сбежал. В этом инциденте никто не пострадал.

Йосси Даган, глава областного совета Самарии, поговорил с высокопоставленными сотрудниками полиции после инцидента. "Этот житель - герой, который предотвратил трагедию. Он проявил находчивость, а находившиеся с ним молодые люди не потеряли бдительность и немедленно сообщили об этом горячей линии".


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