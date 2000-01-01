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Минобразования оценило инцидент с ученицей из Петах-Тиквы | Фото:21.05 21:08   MIGnews.com

В минобразования оценили инцидент с ученицей из Петах-Тиквы

Министерство образования дало оценку инциденту с ученицей второго класса в Петах-Тикве, которую учительница заставила снять платье, потому что оно было без рукавов.

Ведомство обнародовало результаты внутренней проверки вечером, 21 мая.

В минобразования пришли к выводу, что учительница должна была "проявить гибкость" из-за юного возраста школьницы.

"Это сложный и прискорбный инцидент, который нанес вред девочке, ее семье, учителю и школе", – сказано в заявлении.


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